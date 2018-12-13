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2018 \ 2018/2 KPSS tercihleri

2018/2 KPSS'de, Ziraat mühendisliği kodu yanlış mı?

2018/2 KPSS tercihlerinde bulunmak isteyen ve ziraatla ilgili bölümlerde okuyan adaylar, TEDAŞ'ın mühendis alımında kullanmış olduğu 4825 kodunun yanlış olduğunu belirtiyor.
13 Aralık 2018 18:37
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2018/2 KPSS'de, Ziraat mühendisliği kodu yanlış mı?

2018/2 KPSS tercihlerinde başvuru süreci devam ediyor. 20 Aralık'ta başvurular sona erecek.

Ancak memurlar.net forumunda yazışan, ziraatle ilgili bölüm mezunlarını, TEDAŞ'ın mühendis alımında kullanmış olduğu 4825 kodunun yanlış olduğunu belirtiyor.

Adaylar, bu kodun 2009 yılı öncesine ait olduğunu, 2009 yılındaki yeniden yapılanma sonrasında, Ziraat Mühendisliği diye bir bölümün olmadığına dikkat çekiyorlar.

Diğer taraftan, tercih kılavuzunda yer alan Toprak Mahsulleri Ofisine ait Eksper kadrolarında ise alt bölüm kodlarına (4845 ve 4857) yer verilerek, doğru bir belirleme yapıldığı ifade ediliyor.

Adaylar, 2010 yılından bu yana kılavuzlarda hemen hemen hiç tek başına 4825 koduyla alım yapılmadığını belirterek, Devlet Personel Başkanlığının konuyu incelemesini talep ediyor.

Konuya ilişkin olarak forumdaki tartışmaları görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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