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İslamabad Kara eski Ataşesi Süren'e 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında albay rütbesiyle İslamabad'da Kara Ataşesi olan Ahsen Süren, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
13 Aralık 2018 18:36
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İslamabad Kara eski Ataşesi Süren'e 7 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında albay rütbesiyle İslamabad Kara Ataşesi olan Ahsen Süren, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Süren ve avukatı ile yakınları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan Süren, "İddia makamı, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile iltisakımın devam ettiğini, Cumhurbaşkanlığı başyever aday listesinde ismimin yer aldığını, HTS kayıtlarında FETÖ üst düzey yöneticileriyle iletişimim olduğunu ve bazı kişilerle para trafiğimin olduğu belirterek, örgüt üyeliğinden cezalandırılmamı istemiştir. FETÖ ile hiçbir bağım yoktur, örgüt üyeliğini kabul etmiyorum." dedi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Çolak, Süren'in "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükümle birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- İddianame

İddianamede, Süren'in, İslamabad Büyükelçiliğindeki diğer görevlilerle bulunduğu sırada, darbe teşebbüsü konusunda, "Anayasanın ilgili maddesi gereğince silahlı kuvvetlerin bu yönde yetkisi olduğunu, şu an bu yetkiyi kullandığını, kendisine mesaj atıldığını, bu mesajda darbe yaptığını, kolluk yetkisinin kendisine geçtiğini, sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağına" ilişkin sözler söylediği ve şehitler konusunda "Onlar askere direnç gösteren unsurlar. Polis silah kullanırsa askerimizin de kullanması doğal." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Süren'in, aynı gece Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Binbaşı Ahmet Yıldız tarafından WhatsApp'tan gönderilen "TSK'nın yönetime el koyduğunu derhal tüm Pakistan yetkililerine duyurun." mesajı üzerine Pakistan Genelkurmay Karargahı'ndaki protokol subayına yerel saatle 01.53'te bildirimde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ahsen Süren'in isminin, darbe girişiminin "çatı davası" sanıklarından Cemil Turhan'ın bilgisayarından çıkan CD'deki "Cumhurbaşkanı Yaver Aday Listesi"nde yer aldığı kaydedilen iddianamede, daha önce FETÖ/PDY'de yer aldığı bildirilen gizli tanık "Abdullah"ın ise Harp Okulunda birlikte eğitim gördüğü Süren'i "FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğunu" düşündüğü devre arkadaşları arasında saydığına da yer veriliyor.
Anadolu Ajansı
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