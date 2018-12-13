FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası
|13 Aralık 2018 18:50
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyelerine "gaybubet" olarak bilinen hücre evi ayarladığı iddia edilen Zekeriya E.'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zekeriya E. ile avukatı katıldı.
Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Zekeriya E., "FETÖ üyesi değilim, bu örgütün çalışmaları kapsamında da telefonuma ByLock programını yüklemedim. Firari FETÖ üyeleri için gaybubet evi kiraladığım iddiasını da kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Zekeriya E.'nin avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından sanık Zekeriya E.'ye, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
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