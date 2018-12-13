Açığa alınan astsubay itirafçı oldu
|13 Aralık 2018 21:18
|Yazdır
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan açığa alınan astsubay Fahrettin K. katıldı.
Fahrettin K. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Adem A. katıldı.
Örgüte ait çalıştığı kurumdan 2015'te yılında ayrıldığını ifade eden Adem A, "Sohbetlere katılmadım. Sadece haftada bir değerlendirme toplantısı yapılırdı. Bu toplantıda alım satım işleri konuşulurdu." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Örgüt abisini duruşma salonunda teşhis etti
13 Aralık 2018 22:03
|TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı
13 Aralık 2018 21:33
|Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı
13 Aralık 2018 20:28
|'Kumpas davaları'nın savcısı hakim karşısında
13 Aralık 2018 19:43
|Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
13 Aralık 2018 19:13
|FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası
13 Aralık 2018 18:50
|İslamabad Kara eski Ataşesi Süren'e 7 yıl 6 ay hapis
13 Aralık 2018 18:36
|1'i tutuklu, 16 eski memur hakim karşısına çıktı
13 Aralık 2018 18:30
|FETÖ'den gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
13 Aralık 2018 18:20
|Manisa'da 36 PKK/KCK sanığına ceza yağdı
13 Aralık 2018 18:13