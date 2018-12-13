1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Açığa alınan astsubay itirafçı oldu

Davaların birinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
13 Aralık 2018 21:18
Yazdır
Açığa alınan astsubay itirafçı oldu

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan açığa alınan astsubay Fahrettin K. katıldı.

Fahrettin K. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Adem A. katıldı.

Örgüte ait çalıştığı kurumdan 2015'te yılında ayrıldığını ifade eden Adem A, "Sohbetlere katılmadım. Sadece haftada bir değerlendirme toplantısı yapılırdı. Bu toplantıda alım satım işleri konuşulurdu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,189 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Örgüt abisini duruşma salonunda teşhis etti
13 Aralık 2018 22:03		 TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı
13 Aralık 2018 21:33
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı
13 Aralık 2018 20:28		 'Kumpas davaları'nın savcısı hakim karşısında
13 Aralık 2018 19:43
Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
13 Aralık 2018 19:13		 FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası
13 Aralık 2018 18:50
İslamabad Kara eski Ataşesi Süren'e 7 yıl 6 ay hapis
13 Aralık 2018 18:36		 1'i tutuklu, 16 eski memur hakim karşısına çıktı
13 Aralık 2018 18:30
FETÖ'den gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
13 Aralık 2018 18:20		 Manisa'da 36 PKK/KCK sanığına ceza yağdı
13 Aralık 2018 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
2. 100 günlük eylem planının tam metni
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
İkinci 100 günlük eylem planında, kamu personelini ilgilendiren maddeler
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
sinan meydan 2
rize emniyet müdürünün vurulması 2
jan koller 1
ceo 2
zani 2
putlarla izzetli olmak 1
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 2
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 2
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam