219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
|14 Aralık 2018 08:05
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler hakkında ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
Bu arada, operasyona FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Muş'ta terör operasyonu: 10 gözaltı
14 Aralık 2018 09:56
|İşbirlikçi haine 7.5 yıl hapis
14 Aralık 2018 08:20
|Aşiretlere PKK tehdidi
14 Aralık 2018 07:20
|FETÖ 'The Independent'ı almak istemiş
14 Aralık 2018 07:05
|Örgüt abisini duruşma salonunda teşhis etti
13 Aralık 2018 22:03
|TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı
13 Aralık 2018 21:33
|Açığa alınan astsubay itirafçı oldu
13 Aralık 2018 21:18
|Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı
13 Aralık 2018 20:28
|'Kumpas davaları'nın savcısı hakim karşısında
13 Aralık 2018 19:43
|Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
13 Aralık 2018 19:13