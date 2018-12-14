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219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tamamı muvazzaf 219 askere yönelik FETÖ operasyonu başlattı
14 Aralık 2018 08:05
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219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, operasyona FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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