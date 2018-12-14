İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları
|14 Aralık 2018 09:41
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'ten Leyla Kılınç'a konuştu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İstanbul'a ilişkin sohbet ettiklerini söyledi.
İl Başkanlığı'nın organizasyonu ile ziyaretin gerçekleştiğini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:
Bir aile ortamı içinde görüşmemiz oldu. Eşim, çocuklarım, annem, babam kız kardeşim hep birlikte bir kahvaltıda buluştuk.
Sayın Genel Başkan ailemizi tanıma olanağı buldu. Kendisinin ziyaretinden onur duyduk. Türkiye ve İstanbul meseleleri ile ilgili de konuştuk.
Adaylıktan ziyade İstanbul'a ilişkin karşılıklı güzel bir sohbet oldu. Beylikdüzü'nde ki başarılı sürece ilişkin Kemal Bey memnuniyetini her zaman dile getiriyor.
Bizde ortaya koyduğumuz ne varsa onların paralelinde İstanbul'a ilişkin düşüncelerimizi anlattık.
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