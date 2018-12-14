Sincar'a hava harekatı! 30'dan fazla hedef vuruldu
20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçağın katıldığı Sincar harekatında 30'dan fazla hedef vuruldu
|14 Aralık 2018 10:37
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TSK, Irak'ta Sincar ve Karacak dağlarına düzenlenen hava harekatına ilişkin detayları paylaştı. Düzenlenen harekatta 30'dan fazla hedefin imha edildiği açıkladı.
Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK'nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu.
Karacak dağı da bu operasyonla ilk kez vuruldu. Harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçak katıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" açıklamasını yaptı.
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