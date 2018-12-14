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Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, ankesörlü-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 219 askerden 101'i yakalandı
14 Aralık 2018 10:41
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Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ankesörlü-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 219 askerin yakalanması için 46 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 101 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik 219 muvazzaf asker hakkında alınan gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli 46 ilde operasyon düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından vurularak gazi olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilen operasyon kapsamında, 219 şüpheliden şu ana kadar 101'i gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Bu arada, gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 31'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'in Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerden 4'ünün albay, 5'inin yarbay, 10'unun binbaşı, 14'ünün yüzbaşı, 51'inin üsteğmen, 1'inin teğmen, 115'inin astsubay ve 19'unun uzman çavuş olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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