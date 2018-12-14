Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!

CHP ile İYİ Parti arasında ittifak krizi aşılmış gibi görünse de perde arkasında yaşananlar sızmaya devam ediyor. Görüşmelerde "Balıkesir ve Manisa'da tıkandık" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı, 'Manisa'da Özgür'ü (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel) aşamıyorum" oldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın köşesinde aktardığı kulis bilgisine göre, CHP ile ittifak görüşmesini yürüten Koray Aydın ve Cihan Paçacı bir noktada tıkanınca, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i arayıp, tıkanan noktayı aşmak için CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gitmeyi, 'Müzakereler bitti' açıklamasını bu görüşme sonrasına bırakmayı önermiş. "Akşener de Paçacı ve Aydın'ın talebine olumlu bakmış ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu istenmiş" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

BALIKESİR VE MANİSA'DA TIKANDIK

"CHP lideri ile görüşmede Paçacı söze girmiş; 'Bu sorunu aşmamız lazım. Balıkesir ve Manisa'da tıkandık, adayımız ısrar ediyor; eğer uygun görürseniz bu iller bizde kalsın' Bu aşamada CHP Balıkesir adayı ve milletvekili Ahmet Akın'ın Akşener'e yönelik bazı sözleri de aktarılmış."

ÖZGÜR'Ü AŞAMIYORUM

"Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle olmuş; 'Ahmet Bey (Akın) ile görüşeyim, eğer çekilirse size haber veririm, ama Manisa'da Özgür Beyi (CHP Grup Başkanvekili Özel) aşamıyorum. Kendisiyle bir daha konuşacağım'.

KORAY AYDIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA

Bu aşamada Koray Aydın devreye girip şu veriyi aktarmış; 'Manisa'da AK Parti aday çıkarmayıp MHP'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nı destekleyecek. Ancak Başkan'ın hem kendi teşkilatı hem de AK Parti ile sorunları oldu. Eğer biz onlardan oy koparmak istiyorsak, İYİ Parti'den birinin aday olmasıyla bunu aşarız'. Paçacı, eğer sorun aşılırsa İYİ Parti lideri Akşener'in kendisini ziyarete geleceğini de Kılıçdaroğlu'na iletmiş.

BALIKESİR, MANİSA VE DENİZLİ İYİ PARTİ'YE

CHP lideri de arkadaşları ile görüşüp, son durumu Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve yine sakin ve yapıcı üslubuyla ve sabır taşı kimliğiyle bilinen Seyit Torun aracılığıyla Akşener'e ileteceğini belirtmiş. Kurmayları ile yaptığı görüşme sonucu Balıkesir ve Manisa ile Denizli'nin bırakılması, bunun karşılığında İYİ Parti'nin de bir jestte bulunmasını istemiş.

ERZURUM CHP'YE

CHP heyeti de Akşener ziyaretinde bunu aktarmış. Müzakereler sırasında Erzurum'dan vazgeçilme kararı alınmış, CHP heyeti de bu kapsamda olumlu görüş belirtince Kılıçdaroğlu ile Akşener'in buluşması kararlaştırılmış.