1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCDD Genel Müdürü, 'kilidi' kaldırdı

Sosyal medya hesabını kilitli olarak kullanan TCDD Genel müdürü İsa Apaydın, gelen eleştiriler sonrasında kilidi kaldırdı
14 Aralık 2018 11:50
Yazdır
TCDD Genel Müdürü, 'kilidi' kaldırdı

Dün Ankara'da yaşanan hızlı tren kazası sonrasında en çok eleştirilen hususlardan birisi de TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın, sosyal medya hesabının kilitli olması yani herkese açık olmamasıydı.

Genel müdürün, hızlı tren kazasıyla ilgili bir bilgilendirme yapması halinde, kilitli olduğu için bu bilgilendirmeden kimsenin haberdar olması mümkün değildi.

Genel Müdür Apaydın, gelen eleştiriler sonrasında, hesabındaki kilidi bugün itibariyle kaldırdı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,256 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Komiser Yardımcılığına girişte yer alan sınırlayıcı hükme dava açıldı
11 Aralık 2018 18:45		 TBB Başkanı Feyzioğlu: Devlet yeterlilik sınavı istiyoruz
08 Aralık 2018 16:56
Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı başvuruları başladı
03 Aralık 2018 10:17		 'Vatansever, adil ve güzel ahlak sahibi hakim ve savcılara ihtiyacımız'
30 Kasım 2018 11:49
Yavuz Dizdar: Doktorların çoğu vicdanını kaybetti
29 Kasım 2018 23:35		 Aile hekimleri tükendi
26 Kasım 2018 07:50
Baba-oğul aynı hastanede doktorluk yapıyorlar
22 Kasım 2018 16:00		 'Avukat olmayanlara verilen temsil hakkı hukuki kırık çıkıkçıları doğurur'
16 Kasım 2018 10:57
Baro, bazı mahkemelere ve emniyete zorunlu avukat görevlendirmeyecek
15 Kasım 2018 12:51		 Doktorlar saldırılara karşı savunmak için aikido öğreniyor
14 Kasım 2018 11:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
Havlayan köpeği takip edince gözlerine inanamadılar
Erdoğan, Bahçeli'den Adana'yı istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 4
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
mahzuni şerif 1
vazife çıkarmak 1
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
beğenilme hırsı 3
dost 1
zani 1
chp'nin asgari ücret vaadi 2
putlarla izzetli olmak 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam