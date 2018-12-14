TCDD Genel Müdürü, 'kilidi' kaldırdı
Sosyal medya hesabını kilitli olarak kullanan TCDD Genel müdürü İsa Apaydın, gelen eleştiriler sonrasında kilidi kaldırdı
|14 Aralık 2018 11:50
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Dün Ankara'da yaşanan hızlı tren kazası sonrasında en çok eleştirilen hususlardan birisi de TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın, sosyal medya hesabının kilitli olması yani herkese açık olmamasıydı.
Genel müdürün, hızlı tren kazasıyla ilgili bir bilgilendirme yapması halinde, kilitli olduğu için bu bilgilendirmeden kimsenin haberdar olması mümkün değildi.
Genel Müdür Apaydın, gelen eleştiriler sonrasında, hesabındaki kilidi bugün itibariyle kaldırdı
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