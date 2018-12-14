1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski zabıt katibine FETÖ'den hapis

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski zabıt katibine 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
14 Aralık 2018 14:48
Yazdır
Eski zabıt katibine FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen zabıt katibi Mehmet Abdi, "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Abdi ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Abdi, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Abdi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin iddianamedeki yazışma içerikleri ve tespitlerini de reddeden Abdi, bu uygulamayı cezaevindeyken duyduğunu söyledi.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Abdi, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık Abdi'ye, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,943 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
14 Aralık 2018 16:14		 Tunceli'de mağarada 6 terörist kıstırıldı
14 Aralık 2018 15:33
Afrin şehidi törenle memleketine uğurlandı
14 Aralık 2018 15:05		 'Tüm ifadeler torna makinesinden çıkmış gibi'
14 Aralık 2018 15:03
Gözaltına alınan 25 asker etkin pişmanlıktan yararlandı
14 Aralık 2018 13:31		 Muş'ta terör operasyonu: 10 gözaltı
14 Aralık 2018 13:05
Mesaj yüklü harekata üst düzey komuta
14 Aralık 2018 11:03		 Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı
14 Aralık 2018 10:41
Sincar'a hava harekatı! 30'dan fazla hedef vuruldu
14 Aralık 2018 10:37		 ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
14 Aralık 2018 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asabımızı bozan tv programları 1
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 4
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 3
chp'nin asgari ücret vaadi 2
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 2
2018-2019 euroleague sezonu 1
osmanlı 1
irmik tatlısı 2
doğum gününde mutsuz olmak 2
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 5
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam