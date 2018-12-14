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Bu hafta içerisinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, 7-13 Aralık'ta yürütülen operasyonlarda yurt içinde ve yurt dışında 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
14 Aralık 2018 17:11
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Bu hafta içerisinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terörle mücadele operasyonlarında 7-13 Aralık tarihleri arasında 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları, makamında gerçekleştirdiği kabuller ile yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı hava harekatı icra edildi. Harekata, yurt genelindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da katıldı. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı da bölgedeki hava trafiğinin düzenlenmesine katkı sağladı.

Baskın tarzında yapılan harekat kapsamında istihbarat birimleriyle yoğun koordinasyon neticesinde belirlenen sınırdan 85 kilometre uzaklıktaki Sincar Dağı ile 165 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı bölgelerinde yer alan teröristlere ait 30'dan fazla hedef vuruldu.

PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin ve Bingöl'de 7-13 Aralık tarihleri arasında yürütülen orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda yurt içinde ve dışında 21 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, sekiz piyade tüfeği, üç tabanca, iki av tüfeği, dört AT-4 (tanksavar) füze, 15 roketatar mühimmatı (RPG-7), 3 bin 252 muhtelif hafif silah mühimmatı, 275 kilo amonyum nitrat, 500 gram A-4 patlayıcı madde, 16 el bombası, üç el telsizi, 280 fünye ele geçirildi ve dört el yapımı patlayıcı madde imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 18 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 36 kilo toz esrar, 8 kilo kubar esrar, 109 kilo 900 gram uyuşturucu, 32 bin 410 paket kaçak sigara ve bir muhtelif silah ele geçirildi.

- Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren 4 bin 598 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de bugüne kadar 294 mayın ve bin 656 el yapımı patlayıcı imha edildi.

- Münbiç bölgesi

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te 10 Aralık 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin altıncısını icra etti.

Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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