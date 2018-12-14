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Organize Şube polislerinin FETÖ yargılamasında tahliye taleplerine ret

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, "kurgulanmış soruşturmalar" kapsamında polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri, emniyetteki verileri sildikleri iddiasıyla 44 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi
14 Aralık 2018 17:15
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Organize Şube polislerinin FETÖ yargılamasında tahliye taleplerine ret

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri, emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla sanık firari Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 8'i' firari 13'ü tutuklu olmak üzere 44 polisin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Ali Kavlak, Metin Güneş, Polat Kongur, Ayhan Arıkanoğlu, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Said Gök, Şenol Demir, Yunus Memişbey ve Mustafa Yıldız katıldı. Diğer 3 tutuklu sanığa cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi yöntemiyle bağlanılırken, başka suçtan tutuklu 3 sanık da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık Ayhan Arıkanoğlu'nun savunmasının alınmasına devam edildi. Mahkeme heyeti sanığın savunmasına ara vererek, sanık ve avukatların taleplerini aldı.

Talepleri karara bağlayan heyet, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Mehmet Akif Sakarya, Mesut Aydın, Ahmet Davulcu, Muhammet Alperen Özkan, Ahmet Kahraman, Muhammed Said Varlıoğlu ve Kamil Çetiner hakkında çıkarılan yakalama kararının devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, eski ağır ceza hakimi Nurettin Turan ile Esat Burak Uzundere "mağdur", aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in de bulunduğu 13 kişi "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi sanıkların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hiyerarşik yapısı içerisinde yasa dışı örgütlenme oluşturup, suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri vurgulanıyor.

Sanıkların, devletin emniyet hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında, görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü, yasaların verdiği yetkileri, görevin gerçeklerine aykırı kullanarak amaçlarına ulaşmak için seri halde araç suçları işledikleri kaydedilen iddianamede, sanıkların gerçekleştirdiği, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, bazı istihbaratta görevli polisler ile eski Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Turan'ın telefonlarının dinlenilmesi veya teşebbüs edilmesi, emniyetteki veri tabanının silinmesi, sunucuların değiştirilmesi, "www.medyagundem.com" internet haber sitesinin yöneticilerinin dinlenilmesinin de aralarında olduğu eylemleri sıralanıyor.

Bu eylemleri çok sayıda kişiye karşı gerçekleştiren sanıkların suçunun "darbeye teşebbüs" olduğu aktarılan iddianamede, sanıkların eylemlerinde sürekliliğin esas olduğu belirtiliyor.

Firari sanık örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 44 polisin, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, hakkında yakalama emri çıkarılan firari sanık Fetullah Gülen'in ayrıca "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, Gülen ile Ardıç, Çakallı ve Kalender, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer sanıklar ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor. Terör örgütü elebaşı Gülen hakkında ayrıca çeşitli suçlardan, toplam 57 yıl 3 aydan 104 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender için "suç uydurma, iftira, görevi kötüye kullanma, yasaklanan bilgileri açıklama, göreve ilişkin sırrın açıklanması, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali, bilişim sistemine girme ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından, toplam 50 yıl 6 aydan 146 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, sanık Mahir Çakallı'nın da benzer suçlardan 65 yıldan 165 yıla kadar hapse mahkum olması talep ediliyor.

İddianamede, diğer 41 sanığın ise benzer suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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