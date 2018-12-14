Çorum'daki 'mahrem yapı' operasyonunda 88 kişiden 4'ü tutuklandı

Çorum'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 88 zanlı hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 11 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama da, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında askeri mahrem yapılanma, ankesörlü ve kontörlü hatlar ile iletişim tespiti, FETÖ/PDY tarafından iletişimde gizliliğin sağlanması amacı ile kullanıldığı tespit edilen 'ByLock' isimli programa ilişkin çalışmalar ve deliller ışığında yapılan çalışmalar ve operasyonlar neticesinde 88 zanlı hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

88 şüpheliden 4'ü hakkında mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklama, 29'u hakkında mevcut delil durumu veya etkin pişmanlık hükümleri dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına, 44'ünün ise ifade işlemlerinin akabinde mevcut delil durumu dikkate alınarak Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldığının belirtildiği açıklama da, 11 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı ifade edildi.

İşlem yapılan şüphelilerden astsubay ve binbaşı arasında çeşitli rütbelerde bulunan jandarma ve askeri personelle askeri okullardan ihraç edilen askeri öğrencilerden 44'ünün 'askeri mahrem yapılanma' içerisinde bulunduğu öğrenildi.