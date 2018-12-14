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44 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 155'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 44 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 155'e yükseldi
14 Aralık 2018 18:15
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44 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 155'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup oldukları öne sürülen 219 muvazzaf askerin yakalanması için bu sabaha karşı başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 155'e yükseldi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı İstanbul merkezli 44 ilde gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker için yeni bir operasyon başlatılmıştı.

Operasyona 15 Temmuz gazisinin adı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatı doğrultusunda harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca başlatılan operasyona, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin başından vurarak ağır yaraladığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan'ın adı verildi. Hala devam eden operasyonlarda şu ana kadar 155 şüphelinin yakalandığı bildirilirken, operasyonların İstanbul ayağı Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince gerçekleştiriliyor.

Operasyon 5 askeri kurumda görevli askerlere yapıldı

Operasyonun 89'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı askerlere yapıldığı bildirildi.

Kendilerini gizlemişler, şu ana soruşturma geçirmemişler

Örgüt içi iletişim için asker şahıslardan sorumlu sivil kişilerin irtibat amacıyla kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu ankesörlü hatlar ile iletişim kurulmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 219 muvazzaf askerin, daha önce haklarında herhangi bir idari-adli soruşturma geçirmediği öğrenildi. TSK içinde 'uyuyan hücre' olarak tanımlanan aynı şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme temelini oluşturan Bylock, Falcon, Eagle ve Kakao gibi programları kullanmadıkları, dershane ve Bank Asya gibi FETÖ kuruluşları ile çalışmadıkları kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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