Etkin pişmanlıktan yararlanan eski yüzbaşının cezası 1 yıl 6 aya indirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle yargılanan eski yüzbaşı S.K. "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanınca 7 yıl 6 ay olan cezası, 1 yıl 6 ay 22 güne çevrildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık S.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan S.K, örgütle ilk defa 12 yaşında ders çalışmak amacıyla gittiği kursta tanıştığını söyledi. Bunun dışında FETÖ ile herhangi bir bağı olmadığını belirten S.K, örgüte maddi ve manevi yardımda bulunmadığını iddia etti.

Yargılama aşamasında mahkemeye yardımcı olduğunu ifade eden S.K. suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

S.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ancak yargılama aşamasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen S.K'nin bu talebini yerinde gören mahkeme, cezayı 1 yıl 6 ay 22 gün olarak belirledi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.