FETÖ sanığının yakınlarından mahkeme heyetine beddua
|14 Aralık 2018 19:45
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten yargılanan sanık eski teğmen Resulcan Genç'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyetine, sanık yakınları beddua etti.
Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilen Genç'in yargılanmasına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmaya tutuklu sanık Genç, avukatı ve yakınları katıldı.
Genç, Hava Harp Okulundan mezun olduktan sonra Ankara Ahlat Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yaptığını söyledi. Yargılanmasına neden olan aramaların, yakın arkadaşı Burak Arısoy'un kız arkadaşı tarafından yapıldığını iddia eden Genç, Arısoy'a ulaşamayan kız arkadaşının kendisini aradığını iddia etti.
Görüşmelerin örgütsel amaç taşımadığını savunan Genç, ayrıca görevde bulunduğu dönemde ailesinin de sık sık sabit telefondan aradığını öne sürdü.
Sanık savunmasının ardından tanık beyanlarına geçildi.
- Kız arkadaşının ismini hatırlayamadı
Mahkemeye telekonferans aracılığıyla katılan tanık Burak Arısoy, Genç ile yakın arkadaş olduklarını söyledi.
Kendisinin 692 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiğini belirten Arısoy, "O dönemde, şu an ismini hatırlamadığım bir kız sürekli ankesörlü telefondan arayarak rahatsız ediyordu. Ben de ters cevap verip telefonu kapatıyordum. Bu yüzden bu kız Genç'i aramış olabilir." iddiasında bulundu.
Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Genç'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınları, mahkeme heyetine beddua etti.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, sözlü müdahalede bulunan sanık yakınlarının salondan çıkarılmasını istedi
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