Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 zanlıdan 14'ü tutuklandı
|14 Aralık 2018 20:50
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Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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