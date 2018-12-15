1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kripto FETÖ'cüler kaçamadı

FETÖ'nün sivil imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden toplantı planı için görüşen 219 muvazzaf asker, yüzlerce kayıt incelenerek tespit edildi. Kripto askerlerin ByLock kullanmadığı, FETÖ'ye ait okullarda eğitim almadığı ve Bank Asya'da hesap açmadıkları belirtiliyor. 219 şüpheli arasında 4 albay, 5 yarbay, 10 binbaşı, 14 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 1 teğmen, 115 astsubay ve 19 uzman çavuş bulunuyor
15 Aralık 2018 07:55
Yazdır
Kripto FETÖ'cüler kaçamadı

Sivil imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden toplantı planı için görüşme yapan 219 muvazzaf asker, yüzlerce kayıt üzerinde yapılan incelemeyle tespit edildi. Hiçbir soruşturma geçirmeyen ve ByLock kullanmayan kripto askerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 155 asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda tespit edilen, tamamı aktif görevde ve haklarında geçmişte herhangi bir adli ve idari işlem bulunmayan 219 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. 219 şüpheli arasında "4 albay, 5 yarbay, 10 binbaşı, 14 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 1 teğmen, 115 astsubay, 19 uzman çavuş" olduğu açıklandı.

GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU

  • Şüphelilerin yakalanması ve gözaltı işlemi için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün sabah düğmeye bastı. İstanbul merkezli 44 ilde başlayan operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yürütüldü. TEM ekiplerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Operasyonlar kapsamında yüzlerce adrese bakın yapılırken, 155 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurarak ağır yaraladığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan'ın adı verildi.

    • KAMERALARIN OLMADIĞI BÜFELERDEN ARADILAR

    FETÖ'cü kripto askerlerin, ankesörlü telefon kullanırken, çok titiz davrandıkları ifade edildi. MOBESE'lerin ve güvenlik kameralarının bulunmadığı sokaklardaki büfelerden arama yaptıkları ortaya çıktı. Arama esnasında ise özel cep telefonlarını uzakta park ettikleri arabalarında bıraktıkları, aramaların aslında her birinin başka başka telefonlardan yapılması gerektiği ancak bazı örgüt üyelerinin ardışık olarak aynı telefondan yaptığı belirlendi. Ayrıca bu görüşmelerin kesinlikle bir bilgi içermediği sadece görüşme yeri ve saatini bildirmek için yapıldığı da dile getirildi. Öte yandan gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.

    Hamdi Koçoğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,834 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
15 Aralık 2018 08:05		 PKK Afrin'den daha büyük hezimet yaşayacak
15 Aralık 2018 07:25
ABD'nin burnunun dibini vurduk
15 Aralık 2018 07:10		 YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı
15 Aralık 2018 01:29
ÖKK darbe girişimi davasında ara karar
14 Aralık 2018 22:04		 Derdest ettiği komutanın ellerini emniyet gerekçesiyle bağlamış
14 Aralık 2018 22:02
13-14 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
14 Aralık 2018 21:00		 Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı
14 Aralık 2018 20:50
FETÖ sanığı eski komutan vekiline müebbet hapis
14 Aralık 2018 20:35		 Polisten polise sosyal medya operasyonu
14 Aralık 2018 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak
Dr.Saraç: Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor
MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti
Kripto FETÖ'cüler kaçamadı
YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı
Her ayın 15'de memurlara özel %15 indirim
Sivas- Erzincan karayolu ulaşıma kapandı
Afrin şehidi çocuğunu göremedi
15 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vazife çıkarmak 1
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
turgay şeren 1
2018-2019 euroleague sezonu 1
reklam 1
aşırı özgüven 1
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 5
chp'nin asgari ücret vaadi 4
hakkının yenmesi 4
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
SON İLANLAR
Kayseri Ulaşım Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam