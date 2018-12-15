Kripto FETÖ'cüler kaçamadı
|15 Aralık 2018 07:55
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Sivil imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden toplantı planı için görüşme yapan 219 muvazzaf asker, yüzlerce kayıt üzerinde yapılan incelemeyle tespit edildi. Hiçbir soruşturma geçirmeyen ve ByLock kullanmayan kripto askerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 155 asker gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda tespit edilen, tamamı aktif görevde ve haklarında geçmişte herhangi bir adli ve idari işlem bulunmayan 219 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. 219 şüpheli arasında "4 albay, 5 yarbay, 10 binbaşı, 14 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 1 teğmen, 115 astsubay, 19 uzman çavuş" olduğu açıklandı.
GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU
- Şüphelilerin yakalanması ve gözaltı işlemi için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün sabah düğmeye bastı. İstanbul merkezli 44 ilde başlayan operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yürütüldü. TEM ekiplerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Operasyonlar kapsamında yüzlerce adrese bakın yapılırken, 155 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurarak ağır yaraladığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan'ın adı verildi.
KAMERALARIN OLMADIĞI BÜFELERDEN ARADILAR
FETÖ'cü kripto askerlerin, ankesörlü telefon kullanırken, çok titiz davrandıkları ifade edildi. MOBESE'lerin ve güvenlik kameralarının bulunmadığı sokaklardaki büfelerden arama yaptıkları ortaya çıktı. Arama esnasında ise özel cep telefonlarını uzakta park ettikleri arabalarında bıraktıkları, aramaların aslında her birinin başka başka telefonlardan yapılması gerektiği ancak bazı örgüt üyelerinin ardışık olarak aynı telefondan yaptığı belirlendi. Ayrıca bu görüşmelerin kesinlikle bir bilgi içermediği sadece görüşme yeri ve saatini bildirmek için yapıldığı da dile getirildi. Öte yandan gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.
Hamdi Koçoğlu
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