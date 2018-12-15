Kripto FETÖ'cüler kaçamadı

Sivil imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden toplantı planı için görüşme yapan 219 muvazzaf asker, yüzlerce kayıt üzerinde yapılan incelemeyle tespit edildi. Hiçbir soruşturma geçirmeyen ve ByLock kullanmayan kripto askerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 155 asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda tespit edilen, tamamı aktif görevde ve haklarında geçmişte herhangi bir adli ve idari işlem bulunmayan 219 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. 219 şüpheli arasında "4 albay, 5 yarbay, 10 binbaşı, 14 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 1 teğmen, 115 astsubay, 19 uzman çavuş" olduğu açıklandı.

GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU