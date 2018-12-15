FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
|15 Aralık 2018 08:05
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Hakimler Savcılar Kurulu İkinci Dairesi 8 FETÖ'cü eski yargı mensubu hakkında yeni kararlar verdi. Kurul, daha önce ihraçlarına karar verilen 8 hakim-savcı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda haklarındaki iddialar çerçevesinde yeni ihraç kararları aldı.
Yürütülen idari soruşturma sonucu HSK İkinci Dairesi'nce 17 Aralık kumpası savcısı Celal Kara'nın bu soruşturma çerçevesinde şüphelilerin ifadelerini yeterli şekilde almadığı ve bazı şüpheliler ile avukatlarını dinlemediği iddiasıyla hakkında yapılan şikayet üzerine yeniden meslekten çıkarılmasına karar verildi.
25 Aralık'ın firari eski savcısı Muammer Akkaş hakkında ise FETÖ'cü Millet Gazetesi'ne verdiği röportajla ilgili yürütülen idari soruşturma sonucu yeniden meslekten ihracına hükmedildi.
Genel Kurul kararıyla meslekten çıkarılan İzmir Hakimi Serdar Ergül hakkında ise tutuklu FETÖ'cü polisler ile ilgili usulsüz şekilde tahliye kararı verdiği gerekçesiyle meslekten bir kez daha çıkarma kararı verildi.
Genel Kurul kararı ile meslekten çıkarılan FETÖ'nün ünlü hakimi Mehmet Karababa'nın Twitter isimli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar sebebiyle yürütülen soruşturma sonucu ise HSK İkinci Dairesi'nce Karababa hakkında bir kez daha ihraç kararı verildi.
SEMA ALİM DALGIÇ
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