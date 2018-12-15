FETÖ'den gözaltındaki 2 asker ve 1 doktor tutuklandı

GEÇİCİ OKUL YÖNETİCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE HANGİ EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENİR, HANGİLERİ ÖDENMEZ? Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesine istinaden yapılan ve öğretmen iken bir yönetici kadrosunda 18 saat ek ders ücreti karşılığı geçici görevlendirilen yöneticilere hangi ek ders ücretleri ödenir hangileri ödenmez?