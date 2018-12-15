FETÖ'den gözaltındaki 2 asker ve 1 doktor tutuklandı
Gözaltına alınan 2 astsubay ve 1 doktor tutuklandı
|15 Aralık 2018 18:06
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Sivas merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 astsubay ile 1 doktor tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen örgütün "mahrem imamı" doktor M.A, astsubaylar Y.A ve H.G.Ş. ile uzman çavuş H.S'yi gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
M.A. ile Y.A. ve H.G.Ş. tutuklandı, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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