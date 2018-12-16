Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ek ders ücretiyle çalışanlar arasından sözleşmeli öğretmen alımı için tahsis edilen 5 bin kontenjanın tamamının kullanıldığını açıkladı

İşte Ziya Selçuk'un, 15 aralık 2018 tarihinde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklama

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK - Sayın Başkanım, müsaadenizle, Milli Eğitim Bakanlığına yöneltilen sorularla ilgili bazı yanıtları paylaşmak istiyorum.

Burada benzer sorular birçok sayın vekilimiz tarafından ifade edildiği için ortak cevaplar vermeyi tercih ediyorum.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması süreciyle ilgili bir soru var.

Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK - Ücretlilerin sözleşmeli olması konusundan bahsedildi. Bu, kanun gereği bir kez yapıldı ve tekrar yapılması planlanmamaktadır.