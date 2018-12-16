'Trump, Gülen'in iadesi için çalışıldığını söyledi'
|16 Aralık 2018 13:45
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamındaki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı.
Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Fetullah Gülen'in iade edilmesi için çalışıyoruz" dediği öğrenildi.
Çavuşoğlu, FETÖ'nün ABD de vergi kaçırdığına dair FBI kanıtlarını gördüğünü de söyledi.
"SEÇİMLERİ KAZANIRSA ESAD İLE ÇALIŞIRIZ"
Trump'ın Suriye'den çekilmeyi değerlendirdiğine inandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, demokratik ve güvenilir bir seçim yapılması halinde Esad ile çalışma konusunu herkesin değerlendirmesi gerekebileceğini söyledi.
"ABD ASKERLERİNİN HAYATINI TEHDİT ETMİYORUZ"
Çavuşoğlu, Erdoğan'ın kısa süre içinde başlayacağını duyurduğu Fırat'ı doğusundaki terör hedeflerine yönelik operasyonun PKK/YPG olduğunun altını çizdi ve "ABD askerlerinin hayatını tehdit etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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