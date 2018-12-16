Faciadan yaralı kurtulan makinist ilk kez konuştu
|16 Aralık 2018 21:54
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Hızlı Tren ve kılavuz trenin çarpışmasından kurtulan tek makinist Kenan Günay yaşadığı korkunç anları yakın çevresine anlattı. Yaralı makinist Günay kılavuz trenin içeresinde hayatını kaybeden makinistlerden Kadir Ünal'la beraberdi. Saatler 6.10'u gösterirken yani kazaya 26 dakika kala Eryaman'a ulaştılar ve bunu da telsizle merkeze bildirdiler.
'Makasın 1. Hat olarak değiştirilip değiştirilmediğini sordum'
O görüşme gözaltından ki 3 şahıstan kontrol memurunun ifadesine de yansımıştı. Kontrol memuru ifadesinde şu sözlere yer vermişti: '6.10'da klavuz trenin Eryaman'daki yerine geldiği bana bildirildi. Akabinde hareket kontrol memurunu arayarak bilgi verdim. 6.30 treninin yola çıkmadan makasın 1. Hat olarak değiştirilip değiştirilmediğini sordum'
Klavuz trendeki makinistler Günay ve Ünal bir de uyarı aldı. 6.30 treninin yola çıkacağı Marşandiz'e doğru ağır ağır gelmeleri istendi. Kaza anını yaralı makinist şöyle anlattı:
'Kaç kendini kurtar'
'Telsizle ağır ağır gelin denildi. Biz de ağır ağır ilerliyorduk. Kadir abi arkada istirahatteydi. Sonra yanıma geldi konuşuyorduk. Marşandiz istasyonuna geldiğimizde birden ışığı fark ettik. 'Kaç kendini kurtar' dedi kadir abi. Bende koridora attım kendimi. O anda çarpıştık'
Yaralı makinistin yakınlarına anlattığına göre kazanın nedeni makasın değiştirilmemiş olması. Yani makasçı Osman Y.'nin ifadesinde 'yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum' dediği hata.
Yaralı makinist hala yoğun bakımda, vücudunda çok sayıda kırık var.
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