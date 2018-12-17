Hızlı tren kazasında 3 personel, adliyeye sevk edildi
|17 Aralık 2018 08:42
|Yazdır
Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Ankara Konya seferini yapan hızlı tren geçen hafta Yenimalle Marşandiz istasyonunda, başka bir kılavuz tren ile çarpışmış, kazada 3'ü kondüktör 9 vatandaş hayatını kaybetmiş, 46 kişi ise yaralanmıştı.
Kaza sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada ihmali olduğunu düşündüğü 3 TCDD personelini gözaltına almıştı.
Kaza sonrası yapılan açıklamalarda, kılavuz trenin, saat 06:30 seferini yapan hızlı tren hattı üzerinde olmaması gerektiğine vurgu yapılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Alkollü şahıs baba ile oğlunu silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
17 Aralık 2018 10:27
|Elektrik akımına kapılan Fatsalı işçi hayatını kaybetti
17 Aralık 2018 10:26
|Yargıtay, kaçan tutukluyu öldüren polisin cezasını 10 yıla yükseltti
17 Aralık 2018 10:21
|Yolda tartıştığı sürücüyü çekici araçla ezdi
17 Aralık 2018 10:20
|Borsa, haftaya yatay başladı
17 Aralık 2018 10:10
|Adana'da sokak köpeklerine tüfekli saldırı
17 Aralık 2018 09:33
|Bundan tam 5 yıl önce, 17 Aralık'ta neler olmuştu?
17 Aralık 2018 09:08
|Cezaevi firarisi, düğünde istediği şarkı çalınmayınca 6 kişiyi bıçakladı
17 Aralık 2018 07:25
|CHP'de Bodrum tartışması
17 Aralık 2018 06:50
|Cinayet şüphelisinden muhabire ölüm tehdidi
17 Aralık 2018 06:40