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Hızlı tren kazasında 3 personel, adliyeye sevk edildi

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili gözaltındaki 3 kişi adliyeye sevk edildi
17 Aralık 2018 08:42
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Hızlı tren kazasında 3 personel, adliyeye sevk edildi

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Konya seferini yapan hızlı tren geçen hafta Yenimalle Marşandiz istasyonunda, başka bir kılavuz tren ile çarpışmış, kazada 3'ü kondüktör 9 vatandaş hayatını kaybetmiş, 46 kişi ise yaralanmıştı.

Kaza sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada ihmali olduğunu düşündüğü 3 TCDD personelini gözaltına almıştı.

Kaza sonrası yapılan açıklamalarda, kılavuz trenin, saat 06:30 seferini yapan hızlı tren hattı üzerinde olmaması gerektiğine vurgu yapılmıştı.
Anadolu Ajansı
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