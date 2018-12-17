Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı
|17 Aralık 2018 09:52
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Ankara'da Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 35 astsubay, Jandarma Genel Komutanlığında etkin pişmanlıktan yararlanan ancak irtibatları tespit edilen 20 astsubay, 9 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
İLETİŞİM HALİNDE BULUNDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla iletişim halinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35 astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 20 astsubay ve 9 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen astsubaylardan 35'inin muvazzaf olduğu belirlendi.
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