Çanakkale'de aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 gözaltı
Çanakkale'de FETÖ'nün TSK içindeki "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
|17 Aralık 2018 10:46
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında muvazzafların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
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