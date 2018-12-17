Bursa'da FETÖ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Bursa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
|17 Aralık 2018 11:07
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Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce örgüte ait olan ve kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan derneklerde yönetici ve üye olan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul ve Manisa'daki adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden bazılarının örgüt liderinin talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırdıkları, bazılarının örgüt yöneticileriyle telefon görüşmelerinin tespit edildiği öğrenildi
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