İzmir'de FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi
|17 Aralık 2018 11:50
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada hakkında dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Orhan Yetkin ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin verdiği mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
İzmir'de esnaf olduğunu belirten Yetkin, vatani görevini yaptığı zaman dışında eline silah almadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.
Aleyhine ifade veren tanıkların beyanlarının gerçek dışı olduğunu iddia eden Yetkin, "Bilerek ve isteyerek bir suç işlemedim. Sağlık problemlerimin de nazara alınarak beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın sağlık problemlerini dikkate alarak tahliye edilmesine karar verdi.
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