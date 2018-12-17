Deniz Baykal hakkında fezleke hazırlandı
Sağlık durumu nedeniyle yemin edemeyen CHP milletvekili Deniz Baykal hakkında fezleke düzenlendi
|17 Aralık 2018 12:36
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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında fezleke düzenlendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 17 fezleke daha gönderildi. O fezlekelerden 16'sı HDP milletvekillerine, biri ise Baykal'a ait.
Bir yılı aşkın süredir tedavi gören Deniz Baykal, sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin edemedi.
Son gelen fezlekelerle birlikte karma komisyona gönderilen fezleke sayısı 312'ye yükseldi
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