Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski öğrencilere hapis istemi
|17 Aralık 2018 12:40
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Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları'' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen edilen eski askeri lise ve polis akademisi öğrencisi 6 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz şüpheliler A.T.A, F.A, İ.K, M.D, M.K. ve Y.E.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede itiraflarına yer verilen sanık İ.K, 2012 yılında polis kolejini tamamlayarak polis akademisine geçiş yaptığını ve yapı içerisinde kendilerinden "Halil İbrahim" adlı şahsın sorumlu olduğunu söyledi.
Halil İbrahim'le cep telefonlarından irtibat kurmadıklarını ve bu yönde talimat aldıklarını belirten İ.K, ''Halil İbrahim bize 'Ankesörden aramamızı, eve geleceğimiz zaman apartmana girişte tek tek binaya girmemizi' söyledi. Görüştüğümüz evlere en fazla iki veya üç kez gidiyorduk. Sonrasında görüşeceğimiz ev değişiyordu." dedi.
İ.K, bir süre sonra arkadaşlarıyla toplantılara katılmama kararı aldıklarını anlatarak "Bunun üzerine Salih isimli sorumlu bir şahıs bizleri çok sert bir şekilde azarladı ve tehdit etti. 'Çıkanın burnunun Allah tarafından sürtüleceğini' söyledi. Sonrasında bu toplantılara gitmemeye başladık.'' ifadesini kullandı.
İddianamede, şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek sanıkların askeri ve polis okullarına örgüt bilinciyle sızdırıldıkları aktarıldı.
Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
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