Beştepe'ye sızma planı
FETÖ'nün ByLock mesajlarının çözümünden, örgüt üyelerinin TÜRGEV ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sızma planı ortaya çıktı
|14 Şubat 2019 09:05
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Cumhurbaşkanlığı ve TÜRGEV çalışanlarının iş güvenliğini denetlemek için uzman arayan özel firmaya eşi için müracaat eden FETÖ'nün örgüt abisi Ahmet B.'nin ByLock konuşmaları deşifre edildi. Mesajlarda örgütün TÜRGEV ve Külliye'ye sızma planı ortaya çıktı Ahmet B. mesajlarda şu ifadeleri kullandı:
MİT DEŞİFRE EDEBİLİR
"15 kişi MİT tarafından uygun görülmemiş. İşin içinde MİT olunca sormak istedim. Eşim Ankara'ya günübirlik git gel yapabilir. Hem TÜRGEV'e devam edebilir hem de Saray'da olur. Eşimin bir ara Twitter hesabı vardı şimdi kapattı ama orada hizmetsel tweetler attı. Hizmetimiz ne uygun görürse onu yapalım inşallah." Ahmet B. ve eşinin arandığı ortaya çıktı.
Devrim TOSUNOĞLU
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