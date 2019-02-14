Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişi adliyeye getirildi
|14 Şubat 2019 09:32
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Kartal'da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Öte yandan proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun da bilgisine başvurulmak için emniyete çağrıldığı öğrenildi.
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