Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma
Polis memurunun kolunu ısıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı
|14 Şubat 2019 10:07
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Polis memurunun kolunu ısıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı!
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.
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