FETÖ'nün 'gizli astsubay sorumlusu'na hapis cezası
|14 Şubat 2019 13:23
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Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, terör örgütünün "gizli astsubay sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Emin Yıldıztekin ile avukatı katıldı.
Sanık Yıldıztekin savunmasında, "Şanlıurfa'da görev yapan astsubaylardan sorumlu öğretmen olduğu ve örgütün gizli yapılanması içerisinde yer aldığı" iddialarının ve hakkındaki tanık ifadelerinin doğru olmadığını öne sürdü.
Tanıkların hiçbirini tanımadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını savunan Yıldıztekin, beraatini istedi.
Duruşma savcısı ise gerek tanık ifadeleri gerek ele geçirilen deliler doğrultusunda sanığın, terör örgütünün "gizli astsubay sorumlusu" olduğunun anlaşıldığını ve "Tarık" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Yıldıztekin'e, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
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