1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Terör neredeyse başını ezeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD diyecek ki 'Afrin'e girme.' Girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız
 14 Şubat 2019 16:55
Yazdır
Bakan Soylu: Terör neredeyse başını ezeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD diyecek ki 'Afrin'e girme.' Girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız." dedi.

Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki AK Parti Karapürçek Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini belirten Soylu, "FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Siz 31 Mart'tan sonra onlara neler yapacağımızı bir görün." ifadelerini kullandı.

300 yıldır gerileme döneminde olan Türkiye'nin, 21'inci asrın başından itibaren yükselme dönemine geçtiğini, Türkiye'nin 300 yıl içinde ne kadar yükselmek istese hep başına vurulduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"İstiklal mücadelemizi kazandık, güzel Cumhuriyetimizi kurduk. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamaya çalıştık. Bilmenizi istiyorum ki hep kursağımızda bırakmaya çalıştılar. Şimdi 21'inci asrın başlangıcından itibaren bir yükselme dönemi içerisindeyiz. Bunu kursağımızda bırakmalarına izin vermeyin. Bugün terörle mücadele ediyoruz. PKK'nın şah damarını kestik. Bilmenizi istiyorum belini kırdık. Sadece burada değil.

ABD diyecek ki 'Afrin'e girme.' Girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Bakın DEAŞ ile PYD anlaşmış durumda. 100 esiri bırakma karşılığında DEAŞ, Türkiye'ye bomba geçiriyor, PKK/PYD'de veriyor. Deyrizor'da petrolde anlaşıyorlar. ABD de DEAŞ'ı da PYD'yi de PKK'yı da kuruyor."

Uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Soylu, "Bir haftaya kadar parklarda da öyle bir tane serkeş, öyle sarhoş, öyle milletimi rahatsız edecek bir tane adam bulamayacaksınız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim irtibat bürosunun açılışı için toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Ben bu Bursa'ya aşığım
15 Şubat 2019 15:38		 Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36		 Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19		 Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29		 Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58		 'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanı ayakta tutan iki şey 2
bayat ekmek 2
erciyes 1
modifiye 1
imtihan 2
Kırsal yerlerde yaşayanları çok fazla önemsemiyorum 2
eski konulara ulaşamamak 1
rektal palpasyon 2
ulaşgkc 2
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam