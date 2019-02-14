Karabük'te FETÖ davasında karar
POMEM'de eğitim gören polislerden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
|14 Şubat 2019 18:47
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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polislerden sorumlu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Er ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık Er, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
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