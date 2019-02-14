Osmaniye'de FETÖ'den 3 şüpheli tutuklandı
|14 Şubat 2019 19:06
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde başlatılan operasyon kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi, 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturması kapsamında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlılardan 24'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, diğer zanlının ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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