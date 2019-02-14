FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay tutuklandı
|14 Şubat 2019 21:23
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Kütahya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Terör örgütünün "mahrem imamlar yapılanmasına" yönelik operasyonda Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum ve Tekirdağ'da gözaltına alınan 11'i muvazzaf 12 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Zanlılardan C.S, O.U, A.Y.Y, Ö.O, E.B.U, F.A, M.E, M.S. ve Y.T. ile daha önce astsubaylıktan ihraç edilen S.K. tutuklandı. Diğer zanlılar G.G. ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 Şubat'ta 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda muvazzaf astsubaylar C.S, O.U, G.G, A.Y.Y, Ö.O, İ.Ö, E.B.U, F.A, M.E, M.S. ve Y.T. ile daha önce astsubaylıktan ihraç edilen S.K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilmişti.
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