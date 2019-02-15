Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
|15 Şubat 2019 13:11
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi. Sınavla ilgili 3 ayrı soruşturma birleştirildi, Ankara Organize Şube ekipleri özel bir ekip kurdu.
Olağan akışa aykırı
2010'daki sınavda 90 puanın üzerinde sınavı geçen polis memurları incelemeye alındı. 2 profesör ve 1 akademisyenin de destek verdiği bilirkişi raporuna göre hazırlanan soruların 13'ü hatalıydı. 13 hatalı soruyu bin kişinin doğru yaptığı ve 90 puanın üzerinde not aldıkları tespit edildi. Bilirkişi raporunda sınavdan başarılı olan bin polisin hatalı 13 sorunun cevabını aynı şık yapması "Hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendirildi.
Sınav öncesi buluşmuşlar
Yapılan soruşturmada 1112 komiser yardımcısı adayın dosyalarında kiminin sınavdan önce ya izne ayrıldığı ya da rapor aldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük yapan kişilerin HTS kayıtlarında ise adayların 5 ve 3'erli guruplar halinde aynı noktadan baz verdikleri belirlendi.
Soylu: 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün 24 TV'de yaptığı açıklamada "Avrupa'nın tamamında dijital verilerin çözülmesinin rakamı, bizim bir yılda çözdüğümüzün yarısı kadardır. FETÖ ile ilgili şu anda 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük. 1 milyon 800 bini çözeceğiz. Çözmeye de devam ediyoruz" bilgisini paylaşmıştı.
DEVRiM TOSUNOĞLU
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