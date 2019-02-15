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Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu

Adalet Bakanı Gül : Af değil, infaza ilişkin teklif söz konusuydu. Yaklaşımımız mağdur odaklı bir adalet anlayışı. Mağdurların mağduriyetini artırıcı, toplumu rahatsız edici hiçbir işe biz onay vermeyiz. Ama ceza adaletini tam olarak sağlamaya yönelik bizim de önerilerimiz var
 15 Şubat 2019 09:15
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Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu

Türkiye Demirtaş kararı için AİHM'e temyize gidiyor

Adalet Bakanı Gül : Af değil, infaza ilişkin teklif söz konusuydu. Yaklaşımımız mağdur odaklı bir adalet anlayışı. Mağdurların mağduriyetini artırıcı, toplumu rahatsız edici hiçbir işe biz onay vermeyiz. Ama ceza adaletini tam olarak sağlamaya yönelik bizim de önerilerimiz var."


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKŞAM'a özel açıklamalarda bulundu. Bakan Gül'ün boşanmış çiftlerin çocuklarını "icra" yoluyla görme uygulamasını sonlandıracak çalışmalardan, CHP'nin İş Bankası hisselerine kadar yaptığı açıklamalardan önemli başlıklar şöyle:

FETÖ'NÜN ENSESİNDEYİZ

"Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin ensesindeyiz. İadelerine ilişkin adli ve idari bütün makamlarımız kanalıyla taleplerimizi ısrarla yineliyoruz. ABD maalesef atması gereken adımı atmadı ama bu konuda olumsuz bir şey de ifade edilmedi. Hukuku değil, siyasi bir tutum izleyen ABD'den, uluslararası sözleşmelerin ve ikili anlaşmanın gereğini yapmasını bekliyoruz."

HAFTAYA BAŞVURUYORUZ

"AİHM'in hukuka aykırı ve çelişkilerle dolu Demirtaş kararına karşı temyiz yolunu kullanıp bir üst merciye müracaatımızı yapacağız. AİHM'in bu kararı hukuki değil, siyasi bir mülahaza ile almıştır. AİHM'in Demirtaş kararında "tutuklama için makul şüphe var" tespitinde bulunuluyor, bu tespite rağmen "tutuklamanın siyasi olduğu" yönünde karar veriliyor. AİHM olarak bir tutuklamayı haklı görüyorsanız, "tutuklama yerindedir, makul suç şüphesi vardır" diyorsanız, "bu tutuklama siyasi nedenle olmuştur" diyemezsiniz. Hazırlıklarımızı tamamladık, temyiz dilekçesini önümüzdeki hafta vereceğiz."

İş Bankası hisseleri suiistimal ediliyor

"Siyasi partilerin ticaret yasağı açık bir hüküm. Burada Atatürk'ün İş Bankası vasiyeti, güzide kurumumuza yönelik bir vasiyet. Ama bu vasiyetin suiistimal edildiği ortada. Buna yönelik yargı kararları, yargıya giden konular var. CHP'nin Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmemeye yönelik çabalarını gördük. Bunu düzenleyici bir kanun çıkarılabilir."

'Af'ta mağdur odaklı adalet anlayışı olacak

"Af değil, infaza ilişkin teklif söz konusuydu. Yaklaşımımız mağdur odaklı bir adalet anlayışı. Mağdurların mağduriyetini artırıcı, toplumu rahatsız edici hiçbir işe biz onay vermeyiz. Ama ceza adaletini tam olarak sağlamaya yönelik bizim de önerilerimiz var."

İcrayla çocuk almaya son

"Çocukların, anne babaların verdikleri karardan etkilenmeyecekleri, travma yaşamayacakları bir ortam oluşturmak istiyoruz. Boşanmış veya boşanma aşamasındaki anne babaların, çocukları silah gibi kullanarak karşı tarafı cezalandıramayacağı bir sistem hedefliyoruz. Bu kapsamda çocuğun "icra" yolu ile karşı tarafa gösterilmesi uygulaması sonlanacak. Aile Bakanlığı ile üzerinde çalıştığımız 3,4 başlık var. Bizim önerimiz, çocuğun icra memuruyla değil, pedagog aracılığıyla ebeveynine teslim edilmesi. Mağdur hakları konusunda da her ilimizde adli görüşme odalarımızın artırılmasını hedefliyoruz. Çocuk İzlem Merkezleri'nde de teknik ihtiyaçlarımız hem kararname hem kanunla karşılanacak."

Yelda GÖKDAĞ

Akşam
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