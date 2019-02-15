1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 eski komiser yardımcısı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı.
 15 Şubat 2019 09:44
Yazdır
2 eski komiser yardımcısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısının emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Sevil'imde ifadeleri alınan zanlılardan T.K. ve İ.E. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Niğde'de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28		 Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46		 Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31		 Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06		 TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44
Başkent'te terörden 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 Şubat 2019 10:11		 Konkordato iflas değil, stratejik bir önlemdir
15 Şubat 2019 09:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
Milletvekili adaylık başvurusu yapmayan memurun, göreve dönüş talebine ret!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Leyla ile Mecnun 2
sanal aşkların mahkemede bitmesi 2
parfüm merakı 2
en büyük korkusu evde kalmak olan kız 2
karı koca kavgası 8
sabim 1
fıtrat 8
Sevmek 1
ayna grubunu kör sanmak 4
Göbeklitepe 5
SON İLANLAR
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam