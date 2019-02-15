FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma: 15 gözaltı
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
|15 Şubat 2019 10:23
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Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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