Yozgat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı
|15 Şubat 2019 11:28
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 9 eski polisin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y, İ.D, İ.G, A.B. ve M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Y, U.Y, İ.A. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde 12 Şubat'ta başlatılan eş zamanlı operasyonda, Yozgat'ta 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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