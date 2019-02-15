FETÖ'den aranan eski komiser yol uygulamasında yakalandı
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski komiser, Manisa'daki yol uygulamasında gözaltına alındı
|15 Şubat 2019 12:03
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Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yol uygulamasında kimlik sorgusu yapılan eski komiser H.E. hakkında Aydın'da yürütülen soruşturmada FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
H.E, Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen H.E'nin işlemleri sürüyor
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