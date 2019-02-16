Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı
|16 Şubat 2019 01:18
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Balıkesir'de 7 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, A.A, Z.A, M.T, R.E, R.D ve Ş.Ç. tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.
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