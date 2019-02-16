1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü iş adamı Hazim Sesli'ye 15 yıl hapis cezası

FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli 15 yıl hapisle cezalandırıldı
 16 Şubat 2019 08:20
Yazdır
FETÖ'cü iş adamı Hazim Sesli'ye 15 yıl hapis cezası

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik davada, aralarında örgütün sözde"bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Mehmet Sesli, Mustafa Balcı, Ali Yıldırım, Mustafa Ali Gürbudak, İsmail Saydam, Ahmet Ünal, Serkant Dönmez ve Mehmet Emin Yüksekkaya ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

İzmir Menemen'deki cezaevinde tutuklu bulunan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık Hazim Sesli ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı sanıklara son sözlerini sordu.

Hazim Sesli suçsuz olduğunu savunarak beraatini isterken, eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım "Ben dersimi aldım, pişmanım." dedi.

Sanıklardan örgütün sözde "Uşak il imamı" Mustafa Balcı ile eski "il imamı" Mustafa Ali Gürbudak da pişman olduklarını beyan etti.

Kapatby ReklamStore

Son sözlerin alınmasının ardından mahkemeye bir saat ara verildi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar Hazim Sesli, Mustafa Balcı ile Mustafa Ali Gürbudak'ın "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yeterli delil olmadığı gerekçesiyle atılı suçlardan beraatine karar verdi. Heyet, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan Hazim Sesli ve Mustafa Balcı'yı 15 er yıl, Mustafa Ali Gürbudak'ı 12 yıl 6 ay, Ali Yıldırım'ı 9 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırdı.

Toplamda 27 sanığa 2 yıl 1 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları veren mahkeme, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu toplam 9 sanığın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca suçsuz bulunan sanıkların şirketlerine yönelik kayyum kararı ile mal varlıklarının üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.- Dava

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Davanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz, esasa ilişkin mütalaasında tutuklu sanıklardan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli, "il imamı" olduğu iddia edilen Mustafa Balcı ve eski il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Ali Gökbudak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek " suçundan, diğer tüm sanıklar hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan, bazı sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan olmak üzere 36 sanığın 5 ila 36,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmalarını, sanıklar yönünden kayyum atanan şirketlerin müsaderesini talep ederken, bazı sanıklar hakkında "anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak" suçundan beraat kararı verilmesini istemişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
16 Şubat 2019 15:06		 Uşak'ta FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
16 Şubat 2019 14:23
Bakanlık yasaklamıştı... İnternette tanesini 1000 TL'ye satmışlar
16 Şubat 2019 14:05		 Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: İmar Barışı için 36 bin TL ödedim
16 Şubat 2019 13:51
'Gençlerimiz internet bağımlılığıyla karşı karşıya'
16 Şubat 2019 13:45		 Bakan Kurum: Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı
16 Şubat 2019 13:41
Başkent'te aile katliamı, önce eşini sonra kendisini öldürdü
16 Şubat 2019 13:30		 İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi
16 Şubat 2019 12:56
Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi
16 Şubat 2019 12:54		 Uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapan polis yakalandı
16 Şubat 2019 12:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 4
fikret kızılok 1
intihar etmek 4
gerçek yalnızlığı masum bulup sevmek 1
Kan grubu 2
Biz de seni bekliyorduk. 1
sobanın yanındaki tuğla 3
ateist 2
reynmen 1
sad but true 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam