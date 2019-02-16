FETÖ'den aranan astsubay yakalandı
FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir'de yakalandı.
|16 Şubat 2019 16:35
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FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı.
Yakalanan FETÖ şüphelisinin soruşturmanın ardından Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
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