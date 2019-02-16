1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve KKTC'de olduğu belirlenen 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
 16 Şubat 2019 22:41
Yazdır
KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve KKTC'de olduğu belirlenen 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında çıkan yakalama emirlerine istinaden Türk adli makamları tarafından aranan Y.Ç. ve A.A. isimli şahısların, KKTC'de oldukları tespit edildi.

Bu kapsamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen şahısların Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri hususunda gerekli çalışmalar yapıldı.

Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanı'ndan alınıp Türkiye'ye getirilerek ilgili birimlere teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: MİT ve Emniyet birlikte yakaladı
17 Şubat 2019 10:08		 Sınav sorularını kolyesindeki flaş bellekte saklamış
16 Şubat 2019 23:00
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
16 Şubat 2019 21:13		 Diyarbakır'daki darbe girişimi davasına devam edildi
16 Şubat 2019 19:35
HDP İlçe Eş Başkanı tutuklandı
16 Şubat 2019 18:09		 Soruları çaldıkları iddiasıyla gözaltındaki 7 kişi tutuklandı
16 Şubat 2019 16:38
FETÖ'den aranan astsubay yakalandı
16 Şubat 2019 16:35		 Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı
16 Şubat 2019 15:34
Savcı, Gülmez'in yalanlarını ortaya çıkardı
16 Şubat 2019 15:19		 Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir kızı 10 kişi ister 1 kişi alır 2
yasin suresi 1
mülakat 1
küçük yerin büyük adamı olmak 2
sobanın yanındaki tuğla 1
Frank Caprio 1
yokluğunda 2
it iti ısırmaz 3
Piremseslik sendromu 7
Şiir olmak 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam