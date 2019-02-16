KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve KKTC'de olduğu belirlenen 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
|16 Şubat 2019 22:41
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Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve KKTC'de olduğu belirlenen 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında çıkan yakalama emirlerine istinaden Türk adli makamları tarafından aranan Y.Ç. ve A.A. isimli şahısların, KKTC'de oldukları tespit edildi.
Bu kapsamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen şahısların Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri hususunda gerekli çalışmalar yapıldı.
Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanı'ndan alınıp Türkiye'ye getirilerek ilgili birimlere teslim edildi.
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