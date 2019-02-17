1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Akit TV'de yayınlanan bir programda Ali Tarakçı'nın, "Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul'a getiriliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır" dedi
 17 Şubat 2019 08:05
Yazdır
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili konuştu. Kalın, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok" dedi.

"FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır"

İbrahim Kalın, "Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır.

Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kalın açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık.

Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye'de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar. 20'ye yakın ülkede FETÖ okulları kapatıldı ya da Maarif Vakfı'na devredildi. Bu çalışmalarımız devam edecek.

Onların hamisi, koruyucusu kim olursa olsun yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun onlara karşı bu milletin dik duruşu 15 Temmuz'da ne ise bugün de aynıdır.

Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır. Gerek dinimize inanç noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Ne olmuştu?

Akit TV'de yayınlanan bir programda Ali Tarakçı, "Şimdi bomba bir haber vereyim" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul'a getiriliyor. Bomba bir haber olarak kenara yazın. Bilginin çok net olduğunu söyleyeyim size. Tahmin ediyorum 1-2 saat içinde gündeme düşer. Sabaha doğru Türkiye'ye getiriliyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03		 Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40		 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50		 Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45
Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10		 BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00
17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02		 'Bir tek aday çıktı, onun da bir projesini görmedim'
16 Şubat 2019 23:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
it iti ısırmaz 3
zara 2
kredi kartı geçmeyen işletme 2
çocuğuna çamaşır suyu enjekte eden anne 2
17.02.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 1
fikret kızılok 1
sobalı ev 8
karınca 2
bu 14 Şubatta tek taş reklamı yapılmaması 1
silmek 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam